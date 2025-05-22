Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Singles' Diaries

Felix und das Ex-Programm

JoynStaffel 1Folge 4
Felix und das Ex-Programm

Felix und das Ex-ProgrammJetzt kostenlos streamen

Singles' Diaries

Folge 4: Felix und das Ex-Programm

7 Min.Ab 6

Nachdem seine Freundin Lucie ihn verlassen hat, ist Felix am Boden zerstört. Er würde alles dafür tun, um sie zurück zu gewinnen. Sein bester Kumpel Amid hat auch schon ein Drei-Schritte-Programm für ihn parat: How to get the Ex back!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Singles' Diaries
Joyn
Singles' Diaries

Singles' Diaries

Alle 1 Staffeln und Folgen