SK Kölsch
Folge 11: Krieg dem Kölsch
48 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Nachdem in Ellens Kneipe vergiftetes Bier aufgetaucht ist, wird das Lokal vom Gesundheitsamt geschlossen - Ellens Existenz steht auf dem Spiel. Ziemlich angeschlagen, rückt das SK Kölsch der Brauerei Sürth, die das verdorbene Kölsch angeliefert hat, auf den Pelz ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH