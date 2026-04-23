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SK Kölsch

Endstation Köln

SAT.1Staffel 1Folge 9vom 23.04.2026
Endstation Köln

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Folge 9: Endstation Köln

47 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Es ist ein Riesen-Schock, als der russische Eishockey-Star Dimitri Smirkow während eines Spiels der Kölner Haie erschossen wird. Die Obduktion ergibt, dass ihn zwei Geschosse aus unterschiedlichen Winkeln getroffen haben. Taube vermutet, dass es sich um eine Art öffentliche Hinrichtung gehandelt hat und dass es einen Zusammenhang mit dem orthodoxen Kreuz gibt, das der Tote als Tätowierung auf der Brust trägt ...

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