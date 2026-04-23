SK Kölsch
Folge 6: Der Aap
48 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 16
Taube jagt zwei Erpresser in einem Kölner Parkhaus und schießt einen Verbrecher nieder. Wenig später wird er überfallen und entführt. Am nächsten Morgen erhält Haupt einen Anruf von dem Entführer - ein alter Bekannter: Karl-Heinz Arpers, genannt der Aap. Ausgerechnet seinen Sohn Thomas hat Taube bei der Schießerei niedergestreckt ...
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SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH