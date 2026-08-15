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South Park

Geil auf Miss Ellen!

MTV liveFolge vom 15.08.2026
Geil auf Miss Ellen!

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South Park

Folge vom 15.08.2026: Geil auf Miss Ellen!

21 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Stan verliebt sich in die neue Aushilfslehrerin Miss Ellen, die hübsch und sympathisch ist. Wendy ist schwer eifersüchtig deswegen und schickt ihr ein totes Tier. Das erweist sich als unnötig, denn Miss Ellen ist lesbisch.

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