South Park
Folge vom 15.08.2026: Geil auf Miss Ellen!
21 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Stan verliebt sich in die neue Aushilfslehrerin Miss Ellen, die hübsch und sympathisch ist. Wendy ist schwer eifersüchtig deswegen und schickt ihr ein totes Tier. Das erweist sich als unnötig, denn Miss Ellen ist lesbisch.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central Germany & © Season 3, Season 6-13, Season 15, Season 17-18, Season 20-21, Season 24-26: Comedy Central & © Season 1-2: MTV Germany