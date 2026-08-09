South Park
Folge vom 09.08.2026: Wer killt Opa?
21 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
Stans Großvater hat zu seinem Geburtstag keinen anderen Wunsch als getötet zu werden. Doch niemand findet sich unter den Verwandten, der dem schwachen, alten Mann diesen Wunsch erfüllen würde. Gleichzeitig gibt es Aufregung wegen einer TV-Sendung.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central Germany & © Season 3, Season 6-13, Season 15, Season 17-18, Season 20-21, Season 24-26: Comedy Central & © Season 1: MTV Germany