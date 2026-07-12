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South Park

Der Coon 2

Comedy CentralFolge vom 12.07.2026
Der Coon 2

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South Park

Folge vom 12.07.2026: Der Coon 2

22 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 12

Die Superheldenliga "Coon and Friends" hat sich formiert - unter der Führung von Cartman alias Coon haben die Jungs alle Hände voll zu tun; Krisen, Katastrophen und Unglücke passieren am laufenden Band. Doch plötzlich erscheint ein anderer Superheld auf der Bildfläche und stiehlt unseren Helden die Show: Captain Einsicht, der Superretter mit der späten Einsicht - messerscharf analysiert er jedes Geschehen im Nachhinein und wird dadurch zum Liebling der Bevölkerung.

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