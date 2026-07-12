South Park
Folge vom 12.07.2026: Mysterion Schlägt Zurück
22 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 12
Die Superheldenliga Coon and Friends hat sich neu formiert - nun unter der Führung von Kenny alias Mysterion. Während sie den Opfern der Öl-Katastrophe mit Verkaufserlösen von selbstgemachtem Kuchen helfen, macht sich Cartman auf den Weg zum Dämon Cthulhu
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6-13, Season 15, Season 17-21, Season 24-28: Comedy Central & © Season 1-25, Season 27-28: Comedy Central Germany