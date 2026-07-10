Rohe Weihnachten, Charlie Manson!Jetzt kostenlos streamen
South Park
Folge vom 10.07.2026: Rohe Weihnachten, Charlie Manson!
21 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12
Die vier Freunde fahren mit Cartmans Mutter nach Nebraska, um mit deren Verwandtschaft Weihnachten zu feiern. Doch Cartmans Onkel bricht aus dem Gefängnis aus und versteckt sich mit seinem Kumpel, Charlie Manson, im Keller, wo die Jungs schlafen.
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Genre:Animation, Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6-15, Season 17-21, Season 23-28: Comedy Central & © Season 1-25, Season 27-28: Comedy Central Germany