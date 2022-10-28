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South Park

Mr. Hankey Gegen den Mist aus Hollywood

Comedy CentralFolge vom 28.10.2022
Mr. Hankey Gegen den Mist aus Hollywood

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South Park

Folge vom 28.10.2022: Mr. Hankey Gegen den Mist aus Hollywood

22 Min.Folge vom 28.10.2022Ab 12

Das Sundance Filmfestival zieht nach South Park und es kommt zum Konflikt mit den Filmleuten. Ihre Ernährung belastet das Kanalsystem und droht Mr. Hankey zu töten. Nur Chefkoch kann ihn noch retten, damit dieser den Festival ein Ende bereitet.

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