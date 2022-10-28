Mr. Hankey Gegen den Mist aus HollywoodJetzt kostenlos streamen
South Park
Folge vom 28.10.2022: Mr. Hankey Gegen den Mist aus Hollywood
22 Min.Folge vom 28.10.2022Ab 12
Das Sundance Filmfestival zieht nach South Park und es kommt zum Konflikt mit den Filmleuten. Ihre Ernährung belastet das Kanalsystem und droht Mr. Hankey zu töten. Nur Chefkoch kann ihn noch retten, damit dieser den Festival ein Ende bereitet.
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Genre:Animation, Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3, Season 5, Season 5, Season 7, Season 9-11, Season 13-14, Season 16, Season 28: Comedy Central