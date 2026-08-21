South Park
Folge vom 21.08.2026: Vierte Klasse
22 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 12
Die Jungs kommen in die vierte Klasse und machen der neuen Lehrerin Ms. Choksondik das Leben schwer. Diese sucht Rat bei Mr. Garrison, der als Eremit in den Bergen lebt. Unterdessen wollen die Jungs in die guten alten Schulzeiten zurückreisen.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central Germany & © Season 3, Season 6-13, Season 15, Season 17-18, Season 20-21, Season 24-26: Comedy Central & © Season 1-2: MTV Germany