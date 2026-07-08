Ist die Hölle behindertengerecht? Teil 1Jetzt kostenlos streamen
South Park
Folge vom 08.07.2026: Ist die Hölle behindertengerecht? Teil 1
21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
Der Pfarrer macht den Kindern so viel Angst vor der Hölle, dass diese zu braven Christen werden. Doch je mehr sie sich in die Religion vertiefen, um so mehr Fragen tauchen bei ihnen auf, die vom Pfarrer nur schwer zu klären sind.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-4, Season 6-13, Season 15, Season 17-21, Season 24-28: Comedy Central & © Season 1-25, Season 27-28: Comedy Central Germany