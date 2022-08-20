Zum Inhalt springenBarrierefrei
South Park

Comedy Central
Folge vom 20.08.2022: Ärger mit den Mandeln

22 Min. Ab 12

Nach einer Mandeloperation wird bei Cartman festgestellt, dass er mit dem HIV Virus infiziert ist. Kyle kann sich nicht zurückhalten und macht sich darüber lustig. Aus Rache steckt Cartman ihn im Schlaf auch mit dem Virus an. Gemeinsam machen sich die beiden daraufhin auf die Suche nach einem Heilmittel. Hilfe versprechen sie sich von Basketballstar Magic Johnson, der ebenfalls seit Jahren infiziert ist, aber bei dem es nicht ausbricht.

