South Park
Folge vom 20.08.2022: Britney's Neuer Look
22 Min.Folge vom 20.08.2022Ab 12
Um all dem Medienrummel zu entkommen, fährt Popstar Britney Spears in die Berge von South Park. Doch wird sie dort schnell entdeckt und auch die Jungs wollen ein Foto von ihr machen, um es teuer zu verkaufen. Nachdem dabei etwas Schreckliches passiert, lassen die Medien trotzdem nicht locker und verfolgen Britney weiter überall hin.
