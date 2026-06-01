Far North Bluewater MissionJetzt kostenlos streamen
South Seas Spearo
Folge 3: Far North Bluewater Mission
47 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Das Team übernachtet an Bord der Orca in 1000m tiefem Wasser im hohen Norden, um eine 24-Stunden-Strecke zu schaffen, die wer weiß was anlocken kann!
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
South Seas Spearo
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Angeln, Dokumentation
Produktion:NZ, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: TERN Distribution