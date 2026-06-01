South Seas Spearo
Folge 4: Hardcore Hapuka
48 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Wir kehren nach Fiordland zurück, in der Hoffnung, dass uns das Aufspießen eines Hapuka auf einen Speer noch besser gelingt, aber die Anwesenheit von Blauflossenthunfischen Wapiti-Bullen lenkt uns verlockend von der anstehenden Aufgabe ab!
Weitere Folgen in Staffel 2
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South Seas Spearo
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Angeln, Dokumentation
Produktion:NZ, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: TERN Distribution