South Seas Spearo
Folge 8: South Minerva Reef
45 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Das Team begibt sich auf eine Expedition zu den abgelegenen und verehrten Minerva-Riffen, wo sie auf die unglaublichsten Tauchbedingungen treffen, die sie je erlebt haben, aber auch auf eine blühende Population gefräßiger Haie!
Weitere Folgen in Staffel 2
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South Seas Spearo
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Angeln, Dokumentation
Produktion:NZ, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: TERN Distribution