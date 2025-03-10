Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Special Olympics - Die besten Momente

Die Eröffnungsfeier in Turin

SAT.1Staffel 2025Folge 1
Die Eröffnungsfeier in Turin

Die Eröffnungsfeier in TurinJetzt kostenlos streamen

Special Olympics - Die besten Momente

Folge 1: Die Eröffnungsfeier in Turin

2 Min.Ab 6

Turin begrüßt das deutsche Special Olympics Team mit Sonnenschein. Das 89-köpfige Team freut sich auf die Wettkämpfe und genießt die Eröffnungsshow in der inalpi Arena. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser drückt den Athlet:innen die Daumen. Unter dem diesjährigen Motto "The Future is Here" geht es ab Dienstag mit den ersten Disziplinen los.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

Special Olympics - Die besten Momente
SAT.1
Special Olympics - Die besten Momente

Special Olympics - Die besten Momente

Alle 2 Staffeln und Folgen