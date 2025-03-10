Special Olympics - Die besten Momente
Folge 1: Die Eröffnungsfeier in Turin
2 Min.Ab 6
Turin begrüßt das deutsche Special Olympics Team mit Sonnenschein. Das 89-köpfige Team freut sich auf die Wettkämpfe und genießt die Eröffnungsshow in der inalpi Arena. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser drückt den Athlet:innen die Daumen. Unter dem diesjährigen Motto "The Future is Here" geht es ab Dienstag mit den ersten Disziplinen los.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Special Olympics - Die besten Momente
Genre:Sport
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1