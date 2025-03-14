Zum Inhalt springenBarrierefrei
Special Olympics - Die besten Momente

Gold-Segen im Schneeschuhlauf und Short Track

SAT.1Staffel 2025Folge 5
Folge 5: Gold-Segen im Schneeschuhlauf und Short Track

1 Min.Ab 6

Beim Schneeschuhlauf läuft Georg Emmerdinger zu Gold und auch die erst 15-jährige Elisa Sachse gewinnt Bronze. Im Short Track begeistern die Geschwister Dziadek mit starker Leistung und Gold und Silber-Medaillen. Gänsehautmomente auch beim Tanzen. Hier sichern sich die Athlet:innen Luisa Brauswetter und Tom Altmann Platz 2 und 3.

SAT.1
