Doppeldeutsches Snowboard-FinaleJetzt kostenlos streamen
Special Olympics - Die besten Momente
Folge 7: Doppeldeutsches Snowboard-Finale
1 Min.Ab 6
Steven Wilkinson und Christian Monden freuen sich im doppel-deutschen Snowboard-Finale über Medaillen. Die Skilanglauf-Staffel belohnt eine klasse Leistung mit Silber. Helena Klintschar und Florian Daimer krönen im Ski Alpin den Abschluss der Special Olympics in Turin mit Gold.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Special Olympics - Die besten Momente
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sport
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1