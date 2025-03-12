Zum Inhalt springenBarrierefrei
Special Olympics - Die besten Momente

Vier Medaillen für unsere Snowboard-Athlet:innen

SAT.1Staffel 2025Folge 3
Vier Medaillen für unsere Snowboard-Athlet:innen

Folge 3: Vier Medaillen für unsere Snowboard-Athlet:innen

1 Min.Ab 6

Der erste Entscheidungstag der Special Olympics und das deutsche Team sichert bereits vier Medaillen. Während Christian Monden das Treppchen trotz starker Leistung verpasst, können sich Steven Wilkinson, Michelle Keller und Thomas Linsner und Stefanie Wiegel über 3 Mal Gold und eine Bronze-Medaille freuen.

