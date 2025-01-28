Zum Inhalt springenBarrierefrei
Speed Cops - Poser und Raser im Visier

Der muss so aussehen

DMAXFolge vom 28.01.2025
Der muss so aussehen

Der muss so aussehenJetzt kostenlos streamen

Speed Cops - Poser und Raser im Visier

Folge vom 28.01.2025: Der muss so aussehen

45 Min.Folge vom 28.01.2025Ab 12

In Lüneburg bewegt sich ein Motorradfahrer unsicher durch den Straßenverkehr. Außerdem ist der Biker auf seiner Maschine nicht angemessen gekleidet. Sind hier möglicherweise Drogen mit im Spiel? In Mühlheim-Kärlich werfen die „Speed Cops“ einen Blick unter die Motorhaube eines besonderen Mitsubishis. Und rund um das Örtchen Blankenburg im Nationalpark Harz herrscht reger Betrieb. Dort sind Touristen und Tuner unterwegs. Bei der Kontrolle eines tiefer gelegten BMWs wird schnell klar: Der fehlende Fahrzeugschein ist in diesem Fall das geringste Problem.

