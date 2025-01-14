Steht Ihnen schon Wasser im Auto?Jetzt kostenlos streamen
Speed Cops - Poser und Raser im Visier
Folge vom 14.01.2025: Steht Ihnen schon Wasser im Auto?
45 Min.Folge vom 14.01.2025Ab 12
In Bad Segeberg gerät ein Lieferwagen ins Visier der Polizei. Die Lichter des Fahrzeugs sind extrem hell. Und bei genauer Betrachtung wird klar: Das Vehikel hat im öffentlichen Straßenverkehr nichts zu suchen. In Wiesbaden stoppen Ermittler der Kontrollgruppe „Argus“ einen schwarzen Opel. Der Wagen ist möglicherweise ohne Versicherungsschutz unterwegs. Kann der Fahrer die Gesetzeshüter vom Gegenteil überzeugen? Und in Lüneburg fällt den „Speed Cops“ ein modifizierter BMW auf. Der Eigentümer des E36 wird offenbar nicht zum ersten Mal kontrolliert.
