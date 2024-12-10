Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Speed Cops - Poser und Raser im Visier

In Deutschland muss man pünktlich sein

DMAXFolge vom 10.12.2024
In Deutschland muss man pünktlich sein

In Deutschland muss man pünktlich seinJetzt kostenlos streamen

Speed Cops - Poser und Raser im Visier

Folge vom 10.12.2024: In Deutschland muss man pünktlich sein

45 Min.Folge vom 10.12.2024Ab 12

Ermittler der Kontrollgruppe „Argus“ heften sich in Wiesbaden an die Fersen eines BMWs, der eindeutig zu laut unterwegs ist. Und dann löst der Wagen eine Radarfalle aus. Spätestens jetzt ist es an der Zeit, die Fahrt zu beenden. Im Norden Deutschlands haben die „Speed Cops“ auf der Autobahn einen Raser im Visier. Der Biker drosselt sein Tempo auch nicht an einer Baustelle. Und in Mannheim untersuchen Experten auf der Hebebühne einen Mercedes. Das Vehikel war einer Polizeistreife wegen seines tiefen Fahrwerkwerks aufgefallen – sehr zum Unmut des Eigentümers.

Alle verfügbaren Folgen