Speed Cops - Poser und Raser im Visier
Folge vom 26.01.2026: Schön ist nicht gut
45 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12
Polizeikommissarin Franziska und Polizeihauptkommissar Sandro inspizieren in Koblenz einen Subaru. An dem Wagen wurden einige Modifikationen vorgenommen. Fehlen die entsprechenden Eintragungen im Fahrzeugschein, drohen nicht nur ein Bußgeld und Punkte in Flensburg, sondern im schlimmsten Fall auch die Stilllegung des Vehikels. Auf der A 115 bei Berlin ist eine Verkehrsteilnehmerin in der Dunkelheit mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Und in Uelzen lässt ein junger Motorradfahrer den Motor seiner Maschine aufheulen. Wurde der Auspuff des Bikes manipuliert?
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.