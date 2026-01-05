Speed Cops - Poser und Raser im Visier
Folge vom 05.01.2026: Ist nicht Ihr Tag heute
45 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12
Polizeihauptkommissar Florian und Polizeioberkommissarin Viktoria stoppen in Wiesbaden einen Mercedes-Fahrer, der rasant beschleunigt und bei einem riskanten Manöver einen anderen Wagen ausbremst. Verliert der Mann umgehend seinen Führerschein? In Bad Segeberg sorgt ein Motorrad auf einer beliebten Biker-Strecke für übermäßigen Lärm. Wurde das Fortbewegungsmittel illegal modifiziert? Und in Uelzen verfolgen die „Speed Cops“ einen Verkehrsteilnehmer, dem kürzlich die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Möglicherweise sitzt der Mann trotzdem betrunken am Steuer.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.