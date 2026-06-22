Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SPIEGEL TV - Reportage

Die Food-Giganten! So isst Deutschland

SAT.1Folge vom 22.06.2026
Die Food-Giganten! So isst Deutschland

Die Food-Giganten! So isst DeutschlandJetzt kostenlos streamen

SPIEGEL TV - Reportage

Folge vom 22.06.2026: Die Food-Giganten! So isst Deutschland

92 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12

Wenn es ums Essen geht, haben die Deutschen klare Favoriten: Schnitzel, Pommes, Pasta und Pizza. In den vergangenen Jahrzehnten ist ein gigantischer Markt entstanden, der Konsumtrends folgt und sich dabei ständig neu erfindet. Doch was macht ein Unternehmen zum Giganten, wie zum Beispiel Burger King? Wer hat bei neuen Produkten, die den Markt erobern, die Nase vorn? Die Reportage blickt hinter die Kulissen der größten und erfolgreichsten Player im Foodgeschäft.

Alle verfügbaren Folgen