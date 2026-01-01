Die Abenteuer von Paddington Bär
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Die Abenteuer von Paddington Bär
Paddington Bär ist kein Bär wie jeder andere: Er trägt einen Hut, liebt Marmelade und kann sprechen. Und obwohl er vorzügliche Manieren hat, gerät er immer wieder in missliche Situationen.
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: DHX
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