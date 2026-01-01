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Die Abenteuer von Paddington Bär

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WildBrain

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Paddington im Krankenhaus / Paddington bei der Tour de France / Paddington lernt tanzen
Paddington in der U-Bahn / Paddington als Sumo-Ringer / Paddington und die Sauna
Paddington und der Bankraub / Paddington als Fischer / Paddington und die Bärenarbeit
Paddington im Schloss / Paddington und der Opal / Paddington als Friseur
Paddington am Strand / Paddington und die Pyramiden / Paddington und das gewisse Etwas
Paddington und der verschwundene Kürbis / Paddington als Kobold / Paddington im Theater
Paddington am Steuer / Paddington als Cowboy / Paddington im Kaufhaus
Paddington als Kellner / Paddington und der Winterkarneval / Paddington und das singende Telegramm
Paddington spielt Golf / Paddington als Wildhüter / Paddington macht Geschenke
Paddington macht sauber / Paddington als Jockey / Paddington im Restaurant
Paddington bleibt in Form / Paddington in Washington / Paddington im Waschsalon
Paddington vor Gericht / Paddington im Zirkus / Paddington als Detektiv
Paddington auf Überraschungstour / Paddington in Hollywood / Paddington auf Schatzsuche

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Paddington im Krankenhaus / Paddington bei der Tour de France / Paddington lernt tanzen
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Paddington im Schloss / Paddington und der Opal / Paddington als Friseur
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Paddington und der verschwundene Kürbis / Paddington als Kobold / Paddington im Theater
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Paddington spielt Golf / Paddington als Wildhüter / Paddington macht Geschenke
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