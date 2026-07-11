Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Aufgeblasen

NickelodeonFolge vom 11.07.2026
Aufgeblasen

AufgeblasenJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 11.07.2026: Aufgeblasen

12 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 6

SpongeBob möchte dicke Muckis haben, weshalb er sich aufblasbare Arm-Attrappen kauft. Geht dieser Schwindel gut?

Alle verfügbaren Folgen