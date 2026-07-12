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SpongeBob Schwammkopf

Karatefieber

NickelodeonFolge vom 12.07.2026
Karatefieber

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 12.07.2026: Karatefieber

12 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 6

Sandy und SpongeBob sind im Kampfsportfieber. Dieses Hobby wirkt sich jedoch negativ auf SpongeBobs Arbeit aus.

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