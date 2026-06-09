Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Das Valentinsgeschenk / Ein kleines Stück Papier

NickelodeonFolge vom 09.06.2026
Das Valentinsgeschenk / Ein kleines Stück Papier

Das Valentinsgeschenk / Ein kleines Stück PapierJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 09.06.2026: Das Valentinsgeschenk / Ein kleines Stück Papier

23 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 6

Es ist Valentinstag und der Philanthrop SpongeBob beschenkt ganz Bikini Bottom. Für Patrick hat er sich natürlich etwas ganz Besonderes ausgedacht. So schleppt er den Freund auf den Rummelplatz und spannt ihn dort ordentlich auf die Folter. Doch das an Material und Logistik groß angelegte Geschenkprojekt droht zu scheitern - und Patrick wird zum Tier und versetzt den ganzen Rummelplatz in Angst und Schrecken. // Thaddeus wirft ein Bonbonpapier weg. SpongeBob findet es und bestürmt Thaddeus geradezu, es behalten zu dürfen. In der Folge stellt SpongeBob derart spektakuläre und spaßige Dinge mit dem Stückchen Papier an, dass Thaddeus immer neidischer wird und schließlich Haus und Hof gegen das Papier tauscht - vergebens.

Alle verfügbaren Folgen