Die Schatzsuche / Bus verpasstJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 15.08.2026: Die Schatzsuche / Bus verpasst
In der Krossen Krabbe ist nichts los, also überreden Sponge und Patrick Mr. Krabs zu einem Brettspiel. Darin gilt es, einen Piratenschatz zu finden und zu heben. Mr. Krabs ist so begeistert von dem Spiel, dass er kein Ende findet und am nächsten Tag das Ganze vom Spielbrett in die Wirklichkeit überträgt. Nun ziehen Käpt'n Krabs und seine Piratencrew los und finden nach vielerlei Irrungen und Wirrungen tatsächlich den Schatz des Fliegenden Holländers - was dem nicht wirklich gefällt. // SpongeBob und Patrick steigen in den falschen Bus und finden sich in Rock Bottom wieder, einer fremden und seltsamen Stadt, die von fremden und seltsamen Lebewesen bevölkert ist. Während Patrick es schafft, den nächsten Bus nach Hause zu nehmen, wird dies für SpongeBob mehr und mehr zur unlösbaren Aufgabe. Egal, was er versucht, der Bus ist schon weg. Auch die Einheimischen mit ihrem seltsamen Akzent sind keine wirkliche Hilfe. Doch als er gar nicht mehr weiter weiß, erhält er doch noch Unterstützung.