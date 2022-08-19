Willkommen im Abfalleimer / Punkt, Punkt, Koma, StrichJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 19.08.2022: Willkommen im Abfalleimer / Punkt, Punkt, Koma, Strich
23 Min.Folge vom 19.08.2022Ab 6
Mister Krabs verliert beim Kartenspiel Spongebob an Plankton.Sponge muss nun bei Plankton arbeiten,der natürlich Besonderes mit ihm vor hat.//Einem Künstler fällt auf hoher See der Bleistift aus der Hand und Spongebob und Patrick genau vor die Füße.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon