SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 19.08.2022: Die Geheim-Schachtel / Hör mal, wer da spielt
23 Min.Folge vom 19.08.2022Ab 6
Patrick hat eine Geheim-Schachtel und will niemandem zeigen, was drin ist. Das macht SpongeBob natürlich neugierig. // Thaddäus soll bei einem Football-Spiel einen Musik-Act abliefern und sucht nun verzweifelt nach Bandmitgliedern.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon