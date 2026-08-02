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SpongeBob Schwammkopf

Opa Patrick

NickelodeonFolge vom 02.08.2026
Opa Patrick

Opa PatrickJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 02.08.2026: Opa Patrick

12 Min.Folge vom 02.08.2026

Patrick steht unter dem Eindruck, ein alter Mann zu sein. Also muss SpongeBob ihn aufwecken.

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