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SpongeBob Schwammkopf

Kleine Freunde

NickelodeonFolge vom 09.07.2026
Kleine Freunde

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 09.07.2026: Kleine Freunde

12 Min.Folge vom 09.07.2026

SpongeBob und Patrick tauschen winzige Miniaturen von sich selbst miteinander aus.

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