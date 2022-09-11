Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Das geheime Beweisstück / Das Flaschenschiff

MTVNickelodeonFolge vom 11.09.2022
Das geheime Beweisstück / Das Flaschenschiff

Das geheime Beweisstück / Das FlaschenschiffJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 11.09.2022: Das geheime Beweisstück / Das Flaschenschiff

22 Min.Folge vom 11.09.2022Ab 6

Sandy hat Probleme beim Basteln eines Flaschenschiffs für den großen Wettbewerb, SpongeBob steht ihr zur Seite. // Plankton muss ins Gefängnis, doch die Krabbenburgerformel dient als Beweis. SpongeBob und Mr. Krabs wollen sie sich zurückholen.

Alle verfügbaren Folgen