Das geheime Beweisstück / Das FlaschenschiffJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 11.09.2022: Das geheime Beweisstück / Das Flaschenschiff
22 Min.Folge vom 11.09.2022Ab 6
Sandy hat Probleme beim Basteln eines Flaschenschiffs für den großen Wettbewerb, SpongeBob steht ihr zur Seite. // Plankton muss ins Gefängnis, doch die Krabbenburgerformel dient als Beweis. SpongeBob und Mr. Krabs wollen sie sich zurückholen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon