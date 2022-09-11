Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nickelodeon
Folge vom 11.09.2022
Folge vom 11.09.2022: Plankton-Paranoia / Der Bücherwurm

22 Min.
Ab 6

SpongeBob ist ein echter Büchernarr. Daher ist es endlich an der Zeit, dass er auch seinen Freund Patrick in diese Freuden einführt. Mr. Krabs hat Plankton schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Das macht ihn sehr nervös.

