Folge vom 11.09.2022: Plankton-Paranoia / Der Bücherwurm
22 Min.Folge vom 11.09.2022Ab 6
SpongeBob ist ein echter Büchernarr. Daher ist es endlich an der Zeit, dass er auch seinen Freund Patrick in diese Freuden einführt. Mr. Krabs hat Plankton schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Das macht ihn sehr nervös.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© Nickelodeon