Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Auf die Beine gebracht

NickelodeonFolge vom 26.07.2026
Auf die Beine gebracht

Auf die Beine gebrachtJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 26.07.2026: Auf die Beine gebracht

12 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 6

Gary bekommt Gliedmaßen, damit er mit SpongeBob mithalten kann. Doch schon bald sieht sein Herrchen im Vergleich zu ihm lahm aus.

Alle verfügbaren Folgen