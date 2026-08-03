SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 03.08.2026: Panzer-Possen
12 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 6
Patrick findet heraus, dass der Stein, unter dem er wohnt, eigentlich eine riesige Seeschildkröte ist, die verschlafen hat. Da er sich nun Sorgen macht, sein Haus zu verlieren, klebt er sich selbst an den Panzer der Schildkröte.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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