Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Zuckersüßer Plankton / Die Horror-Muse

NickelodeonFolge vom 15.12.2025
Zuckersüßer Plankton / Die Horror-Muse

Zuckersüßer Plankton / Die Horror-MuseJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 15.12.2025: Zuckersüßer Plankton / Die Horror-Muse

22 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6

Plankton gewinnt einen "Süßestes Baby"-Wettbewerb und wird das Gesicht einer Babybreimarke. // Weil Thaddäus' zufälliges Porträt von SpongeBob in der Kunstwelt Wellen schlägt, hat er keine Wahl, als mehr zu produzieren.

Alle verfügbaren Folgen