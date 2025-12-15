Zuckersüßer Plankton / Die Horror-MuseJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 15.12.2025: Zuckersüßer Plankton / Die Horror-Muse
22 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Plankton gewinnt einen "Süßestes Baby"-Wettbewerb und wird das Gesicht einer Babybreimarke. // Weil Thaddäus' zufälliges Porträt von SpongeBob in der Kunstwelt Wellen schlägt, hat er keine Wahl, als mehr zu produzieren.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon