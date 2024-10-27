Sammy Putzerfisch / Chefkoch gesuchtJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 27.10.2024: Sammy Putzerfisch / Chefkoch gesucht
23 Min.Folge vom 27.10.2024Ab 6
Die Krusty Krabs ist komplett verdreckt und es ist Spongebobs Aufgabe, sie wieder auf Vordermann zu bringen. Glücklicherweise erscheint ihm ein magischer Fisch, der ihm beibringt, das gesamte Restaurant blitzblank zu putzen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon