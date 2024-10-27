Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Sammy Putzerfisch / Chefkoch gesucht

NickelodeonFolge vom 27.10.2024
Sammy Putzerfisch / Chefkoch gesucht

Sammy Putzerfisch / Chefkoch gesuchtJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 27.10.2024: Sammy Putzerfisch / Chefkoch gesucht

23 Min.Folge vom 27.10.2024Ab 6

Die Krusty Krabs ist komplett verdreckt und es ist Spongebobs Aufgabe, sie wieder auf Vordermann zu bringen. Glücklicherweise erscheint ihm ein magischer Fisch, der ihm beibringt, das gesamte Restaurant blitzblank zu putzen.

Alle verfügbaren Folgen