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SpongeBob Schwammkopf

Der Schrecken der Straße

NickelodeonFolge vom 09.07.2026
Der Schrecken der Straße

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 09.07.2026: Der Schrecken der Straße

12 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 6

Nachdem SpongeBob erneut durch die Fahrprüfung gefallen ist, will er es noch einmal versuchen. Seine genervte Fahrlehrerin will ihn endlich loswerden und ändert den Test daher etwas ab. Doch nach der Prüfung ist der Schwamm auf sich alleine gestellt.

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