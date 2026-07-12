SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 12.07.2026: Zu Wasser und zu Land
12 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 6
Sandy und SpongeBob treten in einem Wettkampf gegeneinander an. SpongeBob hat natürlich den Heimvorteil und liegt vorne. Da geht auch noch Sandys Anzug kaputt. Sie fordert Revanche. Der nächste Wettkampf soll aber an Land stattfinden.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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