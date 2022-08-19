Der Schrecken der Straße / Der FanJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 19.08.2022: Der Schrecken der Straße / Der Fan
22 Min.Folge vom 19.08.2022Ab 6
Mrs. Puff ist so entnervt vom ewigen Fahrschüler SpongeBob, dass sie ihm den Führerschein quasi hinterher wirft. Ein großer Fehler. // Spongebob darf mit dem Quallenjäger Kevin zum Quallen jagen. Doch dieser macht sich mit Sponge einen Spaß.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon