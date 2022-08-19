Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Der Schrecken der Straße / Der Fan

NickelodeonFolge vom 19.08.2022
Der Schrecken der Straße / Der Fan

Der Schrecken der Straße / Der FanJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 19.08.2022: Der Schrecken der Straße / Der Fan

22 Min.Folge vom 19.08.2022Ab 6

Mrs. Puff ist so entnervt vom ewigen Fahrschüler SpongeBob, dass sie ihm den Führerschein quasi hinterher wirft. Ein großer Fehler. // Spongebob darf mit dem Quallenjäger Kevin zum Quallen jagen. Doch dieser macht sich mit Sponge einen Spaß.

Alle verfügbaren Folgen