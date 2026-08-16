SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 16.08.2026: Der Schlägertyp
12 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 6
Ein neuer Schüler namens Flats kommt in SpongeBobs Fahrschulklasse. Flats entpuppt sich als richtiger Schlägertyp und bedroht SpongeBob. Als dieser Hilfe bei seinen Mitschülern sucht, weichen diese aus Angst vor dem Neuen alle zurück.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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