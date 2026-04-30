SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 30.04.2026: Der Film im Kopf
12 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 6
Sponge und Pat bestellen sich einen neuen riesigen Fernseher - aber nur, um in der Verpackungsschachtel zu spielen. Thaddäus kann und will das nicht fassen, aber die Geräusche, die aus der Schachtel klingen, sind derartig real und überzeugend, dass er die beiden verdächtigt, heimlich Tonbänder laufen zu lassen. Schließlich schleicht er sich des Nachts in die Schachtel und sucht - und findet zwar nicht den gesuchten technischen Trick, dafür aber das Wesen der Schachtel.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
