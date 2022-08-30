Der allerbeste Burgerbrater / Das NachtlichtJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 30.08.2022: Der allerbeste Burgerbrater / Das Nachtlicht
22 Min.Folge vom 30.08.2022Ab 6
SpongeBob erfährt, dass sein Vorgänger in der 'Krossen Krabbe' der allerbeste Burgerbrater war - das lässt Sponge nicht auf sich sitzen. // Spongebob hat Angst vor der Dunkelheit und braucht ein Nachtlicht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon