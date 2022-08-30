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SpongeBob Schwammkopf

Krosses neues Heim / Krabs auf Eis

NickelodeonFolge vom 30.08.2022
Krosses neues Heim / Krabs auf Eis

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 30.08.2022: Krosses neues Heim / Krabs auf Eis

22 Min.Folge vom 30.08.2022Ab 6

Damit er nicht mehr zu spät zur Arbeit kommt, zieht SpongeBob kurzerhand in die Krosse Krabbe ein. // Der geizige Mr. Krabs hat den Thermostat der Krossen Krabbe heruntergedreht - und die gleicht jetzt einer Eishalle.

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