Quallenfischendes Seifenblasenbläserpack / Ein Tintenfisch zum Verlieben
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 23.08.2022: Quallenfischendes Seifenblasenbläserpack / Ein Tintenfisch zum Verlieben
22 Min. Folge vom 23.08.2022 Ab 6
Thaddäus will einen potenziellen neuen Nachbarn, mit dem er sich anfreunden möchte, von SpongeBob und Patrick fernhalten, um ihn nicht zu verschrecken. Thaddäus verliebt sich derweil in eine Kundin und SpongeBob soll ihm helfen, sie zu verführen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon